Álvaro Morales se burló de Alan Pulido por su baja cuota de goles en la MLS

Álvaro Morales, comentarista de ESPN, se burló de la cuota goleadora de Alan Pulido con el Sporting Kansas City en la temporada regular que terminó de la Major League Soccer (MLS).

El exdelantero de las Chivas culminó en la posición número 24 de la tabla de goleadores de la liga estadounidense con apenas siete tantos.

"¡Qué bueno que un ‘like’ Corazón rojo de él me recordó! Jajaja No, @alanpulido. Tal y como te lo dije, no pudiste rebasar la cifra de 15 goles. Ni a Co-líder de goleo llegaste esta vez. ¡Ni al doble dígito! ¿Espero tu silencio o tus excusas?", arremetió Morales en redes sociales.

Recordar que Morales y Pulido tienen rencillas pendientes en redes sociales. Todo comenzó tras el campeonato de goleo del atacante en el Apertura 2019, con una publicación del futbolista Jorge 'Chatón' Enríquez. El medallista olímpico colocó una historia en Instagram retomando una declaración de Morales, en la que señalaba que Pulido no podría ser campeón de goleo del certamen; a lo que el exjugador del Rebaño Sagrado respondió: "Es lo bonito de esta profesión, que puedes hacer que se traguen sus propias palabras".

Morales respondió al aire en una transmisión de ESPN: "No es Campeón de Goleo, es Co-Campeón. Metió cuatro de penal, quítale esos y se queda en ocho, de esos ocho ninguno le sirvió a Chivas, de nada sirvieron sus goles".

Tras el título de Rayados sobre América, definido con los disparos desde los once pasos, Pulido volvió a mandar mensaje al locutor: "Ya ves como si cuentan los penales @AlvaritoMorales con ellos, se queda campeón de goleo y hasta se ganan CAMPEONATOS, te mando un abrazo de gol, muchas bendiciones y feliz año nuevo".

Tras lo dicho por el tamaulipeco Álvaro Morales publicó su respuesta en cuatro videos en los que lo retaba a quedar campeón de goleo, algo que no sucedió, pues Pulido sólo marcó siete tantos en la MLS, provocando el más reciente mensaje del comentarista.

