Álvaro Morales se 'mofa' de Messi tras fracaso con Inter Miami: '¿No que es el GOAT?'

Lionel Messi y el Inter Miami se quedaron, matemáticamente, sin posibilidades de poder entrar a los Playoffs de la MLS, por lo que La Pulga tendrá varios meses de vacaciones y verá las eliminatorias del torneo estadounidense desde su casa.

Ante esta situación, Álvaro Morales, periodista de ESPN, inició una serie de burlas en contra de Messi y compañía, pues se mofó de que el astro argentino, Campeón del Mundo en 2022, no pudo llevar a su equipo a la siguiente fase.

"Jajaja. ¿Cómo? El 'todopoderoso’ Messi no pudo llevar a Miami a playoffs. ¿Pues no que es el 'GOAT'? 'Es que él no puede solo', saldrán a justificarlo los Messilovers, ¿Faltaron penales?", escribió el polémico comunicador en su cuenta de X, antes Twitter.

Inter Miami cayó por la mínima ante Cincinnati este sábado con Messi en el campo que entró de cambio, por lo que ya no le alcanzarán los puntos para poder entrar a los Playoffs, y Morales dio su idea para que La Pulga pueda entrar a las eliminatorias.

"La única manera que Messi clasifique a playoffs es por decreto de la MLS. Si tanto les interesa el negocio, deberían clasificar a todos… Jajajaja", agregó Álvaro Morales, quien se ha caracterizado por no ser seguidor de Messi.

