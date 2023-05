América viajó a Guadalajara este miércoles para enfrentar su partido de Semifinales ante su máximo rival, Chivas. Varios aficionados de las Águilas fueron a recibir al club en su llegara a la Perla Tapatía, incluida una aficionada que terminó en lágrimas al no poder saludar a Federico Viñas.

La aficionada del América, Emily Beraud, confesó que terminó muy dolida al no poder conseguir una foto con su ídolo Viñas. Además, la joven buscaba entregarle una carta lo cual, tampoco logró hacer.

"Me duele que no se haya venido y no haya tomado la carta. Me salté clases, me vine caminando desde la prepa porque no había camiones y estaba desde las 12:30, pensé que se iban a acercar más.

"Lo amo mucho es mi meta a seguir, yo quiero ser como él, es muy grande. Le entregué los chocolates, le traía este globo que se reventó por el sol y una carta que se quedó un señor, solo quiero que la lea, lo quiero mucho", expresó la joven para TUDN.

