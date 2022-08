América: Roger Martínez respondió a aficionado que lo calificó como "peor fichaje"

Las Águilas del América han tenido un gran torneo, pero hay un asunto que no han podido definir aún y es la situación del futbolista colombiano Roger Martínez.

El sudamericano se ha convertido en la última gran ficha en el mercado que no termina por definirse si se mantendrá en el cuadro americanista o si saldrá al Boca Juniors.

Y eso ha provocado que los aficionados se manifiesten en redes sociales, y ese fue el caso de Jesús, un aficionado en Twitter (@JJBE27), quien lo calificó como el peor fichaje en mucho tiempo.

Este aficionado publicó una tabla con varios futbolistas americanistas y con ello intentó sustentar su argumento, acompañado con la siguiente frase: "Roger Martínez estaría viviendo sus últimos días en el América. En relación costo-beneficio, uno de los peores fichajes en la historia del club. Datos, no opiniones".

Ante estas palabras, Roger Martínez decidió contestar y afirmó que el gran problema que ha sufrido en América es que no ha jugado en su posición natural.

"Ey vamos a darte pauta, de delantero 9 jugué solo el primer torneo que llegue y que quedamos que no recuerdo? Y de ahí para acá me convirtieron en extremo será porque me muevo por todos lados No saben de fútbol muchos. Saludos y arriba Mis Águilas" fueron las palabras del delantero colombiano.

