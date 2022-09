Ana Gabriela Guevara arremetió contra 'Exatlón': 'No es real ni deportivo'

Ana Gabriela Guevara, exatleta y titular de la Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte (CONADE), arremetió contra el programa 'Exatlón: México' de 'TV Azteca', pues señaló el desgaste al que son sometidos los deportistas, reiterando que los que entran al show pierden cualquier tipo de ayuda gubernamental.

"Ha sido difícil el chantaje que las redes ahora ofrecen, que si tienes más seguidores recibes una remuneración, pero lamentablemente en el pasado no se reguló, y muchos atletas saliendo de ahí eran candidatos a operaciones de carácter quirúrgico urgente, y derivado de un exceso de desgaste dentro de una producción de televisión que no tiene nada de real y deportivo. Es una producción que tiene tiempos y costos y ellos asumen el costo que eso lleva. No podemos negarle esa decisión de participar, pero si pierden toda garantía dentro de la institución.

"Está claro con todos los deportistas que no hay permisos, que en el momento de solicitar su permiso para entrar al reality es baja total, baja de beca, baja de gastos de seguros médicos, baja de equipo multidisciplinario, y en el supuesto caso de que una vez que acabe su compromiso quisiera regresar pues va a empezar desde cero. Ya no se respeta la carta compromiso inmediata ya que es un alto riesgo el compromiso que tendrá con el reality".

La medallista olímpica en Atenas 2004, lamentó la pérdida de inversión que sufre el estado por las bajas de sus atletas, pues destacó que el gasto destinado en ellos es alto ya que implica a todo un equipo que trabaje en torno a sus carreras.

"Ha cambiado mucho la forma de ver su papel dentro de la selección nacional, la inversión que hace el estado, y muchos lo ven con el gasto de la beca, pero no, el gasto promedio de un atleta de selección nacional es de 80 mil pesos, y se suma el pago del entrenador, del preparador físico, del médico, de todo lo que gira alrededor de él. Se ve menor el esfuerzo que hace el estado por sostener el pago del centro nacional de alto rendimiento y el pago de todos los servicios".

