Ángel Reyna reveló pelea a golpes con Aquivaldo Mosquera: 'Le di un madra... en la quijada'

El paso de Ángel Reyna por las Águilas es recordado por muchos americanistas por lo hecho en la cancha, pero también por las polémicas extracancha.

A más de una década de su salida del Nido, Pleititos reveló el problema que rompió su relación con su aquel entonces capitán Aquivaldo Mosquera, asegurando que llegaron a las manos con tal de defender a uno de sus compañeros canteranos, Shaggy Martínez.

"Aquivaldo y yo ya nos agarramos a golpes en un entrenamiento. Fue el jueves antes del Clásico y la primera madriza ese día fue de Rosinei con Beausejour. Ahí donde lo ves chiquito como yo, Rosinei le puso una madriza a Beausejour porque se calentaron", comenzó a contar Reyna en charla con el Escorpión Dorado.

"Reanudaron el interescuadras y, en la siguiente jugada, Aquivaldo le pone un patadón al Shaggy. Él era un chavito y no podía decir nada. A mí me pasó siendo novato que en un entrenamiento Lipatín me rompió la nariz y Chepo de la Torre me dijo: 'Tú no puedes decir nada'. Me acordé cuando a mí me lo hicieron y le grite en la cancha a Aquivaldo. No le dije que no se pasara de ya sabes qué.

"Aquivaldo se puso a gritarme y le dije que le bajara a su desmadre. Total que se deja venir desde el otro lado encarrerado, yo creo que como me vio chaparrito pensó que me iba a abrir. Cuando va llegando a donde estoy se va quitando la playera y que le doy un madrazo en la quijada. Me le fui encima a patadas hasta que nos separaron, incluso le gritaba: 'Vamos al vestidor, allá le seguimos'. Te puedo prometer que me metí al vestidor a esperarlo, pero Aquivaldo ya se había ido de Coapa", relató Pleitios en un capítulo más del Escorpión al Volante.

