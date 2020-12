Atlante: 'Potro Corona', el fan azulgrana que lleva los colores en el corazón

El famoso cántico futbolero mexicano de ¡les guste o no les guste, les cuadre o no les cuadre, el Atlante es su padre, y si no, chin… a su madre!, es el “himno” de cualquiera que se diga seguidor de los Potros de Hierro y, si alguien lo conoce a la perfección desde el momento de nacer, es un peculiar fanático azulgrana de nombre Arturo Herrera Corona, mejor conocido en el gremio equino como ‘Potro Corona’ o ‘Chamagol’.

Con pretexto de la Final de la Liga de Expansión, que hoy disputan en la Ida Tampico Madrero y el Atlante, Corona, de 34 años de edad, nos invitó a su pequeño templo azulgrana para platicarnos un poco de su pasión por los Potros.

“Esta pasión y este amor por el Atlante y los colores azulgrana, los tengo desde que nací (1986) gracias a mi papá; él ya era seguidor del equipo y era parte de la porra atlantista. Todo esto se lo debo a mi jefe.

“La verdad superé a mi papá en cuanto a irle al equipo; para mi ser atlantista es un estilo de vida, lo expreso todos los días del año, al vestirme diario con una playera del Atlante, al ser reconocido en redes sociales y acá en el Centro (CDMX) por el apodo de ‘Chamagol’ o ‘Potro Corona’.

“Tengo ropa y playeras del equipo para usar una distinta todos los días y para toda ocasión. Tengo como 150 playeras. Cada temporada compro todas las que el equipo usa, aunque la neta, si hay alguna que de plano no me gusta, mejor no la compro”, aseguró el atlantista, quien tiene como ídolos azulgranas a Sebastián González ‘Chamagol’, Félix Fernández y Federico Vilar.

