Auténticos Decadentes lamentaron la 'mala onda' entre México y Argentina durante Qatar 2022

Queridos y apapachados en nuestro país, Los Auténticos Decadentes alzaron la voz en señal de paz y hermandad entre Argentina y México, luego de que en el pasado Mundial de Qatar 2022 la rivalidad de la cancha se elevó de tono y se sacó de contexto con temas sociales que no tenían por qué aparecer. Gastón 'El Francés' Bernardou lamentó que haya ocurrido y relató que antes de este episodio siempre hubo “buena onda” y compartió que en su país gusta mucho la camiseta del Calendiario Azteca que portó el Tri en Francia 98.

“En el último Mundial hubo mucha mala onda entre las hinchadas de Argentina y México; y se creó una especie de mala onda que antes no había y a mí me puso muy triste; incluso en Argentina siempre me dicen de esta camiseta: '¡qué buena camiseta!', aman la camiseta de México en Argentina”, relató el músico argentino en entrevista con RÉCORD.

“Cuando venimos para acá a la gente le gusta la camiseta de Argentina y nunca hubo drama hasta el último Mundial partece que somos mala onda o hinchadas enemigas y no hay mala onda entre Argentina y México, no deberia haberla, nosotros vamos por la paz y la buena onda entre las hinchadas de Argentina y México porque siempre nos quisimos”, agregó.

FELICES DE QUE SUS CANCIONES SEAN CANTOS DE LA HINCHADA

Ya es normal que en todos los estadios de la Liga MX y Latinoamérica se coreen las canciones de los Auténticos Decadentes modificadas a los colores de cada equipo y para los propios integrantes de la banda es cultura futbolera es un honor; así lo confirmó Martín 'La Mosca' Lorenzo.

“Eso es mucho porque en Latinoamérica miran mucho hacía Argentina, les gusta mucho el futbol y las barras argentinas, y se fueron cantando las canciones no por el artista porque hasta pienso que en algunos estadios de otros países cantaban nuestras canciones sin saber de quién era, y eso era porque miraban y escuchaban nuestra música en las hinchadas argentinas y la trasladaron”, declaró.

“La verdad es que estamos agradecidos primero porque somos futboleros y segundo porque terminamos de ser conocidos en Latinoamérica gracias a esta cuestión popular de cantar nuestras canciones en la cancha; para nosotros es un honor”, aseguró 'La Mosca'.

Por su cuenta, Gastón Bernardou destacó que no son porras, ni cantos sencillos, ya que todas llevan su propia creatividad y que las han podido escuchar hasta en estadio de Japón.

“Es una costumbre muy argentina de agarrar las canciones y hacerlas cantos con letras largas, no son fáciles de cantar, no son de 'ra, ra, ra o vamos, vamos, vamos', acá son letras largas con estribillos y todo. Y ese modo de cantar por las hinchadas argentinas se empezó a copar bien hasta en Japón, hay temas de los Decadentes cantados por hinchadas muy extrañas que no lo puedes creer y eso fue mi lindo”, afirmó 'El Francés'.

