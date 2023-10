Barby Juárez, boxeadora mexicana, reveló ser víctima de abuso

La reconocida boxeadora mexicana, María Anastasia Juárez Trejo, popularmente conocida como La Barby Juárez, reveló ser víctima de abuso. En una entrevista reciente con Gustavo Adolfo Infante en "El Minuto Que Cambió Mi Destino," compartió la confesión sobre el episodio que marcó su vida.

Barby Juárez, conocida por su desempeño en el cuadrilátero, habló sobre ser víctima de abuso. En sus propias palabras, expresó: "Sí, aunque a veces me cuesta (hablarlo) porque me dicen 'lo dices muy natural' y digo 'sí' porque fue algo que simplemente... creo que tenía demasiados problemas en casa con la situación que estaba viviendo. No me di el tiempo de llorar o sentirme mal, simplemente cerré las cosas."

La boxeadora, quien ha sido un ícono en el deporte durante años, también compartió por qué optó por no denunciar a su agresor. Explicó que su decisión se centró en el autodescubrimiento y el proceso de sanación personal. "Perdonar, porque no estaba perdonándolo a él, me estaba perdonando a mí, porque sentí que me puse en esa situación que debí haber evitado, pero son situaciones en las que andamos caminando y tratamos de seguir adelante. Quise quererme más yo que odiar ese momento, simplemente lo cerré."

Barby Juárez ha sido campeona mundial de dos divisiones, ya que ostentó el título de peso mosca femenino del CMB de 2011 a 2012 y el título de peso gallo femenino del CMB de 2017 a octubre de 2020.

A partir de noviembre de 2020, está clasificada como la segunda mejor peso gallo femenino activo del mundo,​ así como la novena mejor boxeadora femenina activa del mundo, libra por libra, por The Ring.

TAMBIÉN TE PUEDE INTERESAR: UNIVERSO REAL MADRID LANZA SU PRIMER CAPÍTULO CON HUGO SÁNCHEZ Y MÉXICO COMO PROTAGONISTAS