Barby Juárez debutará como actriz en teatro de comedia

Mientras regresa al ring para defender su corona Gallo del Consejo Mundial de Boxeo (CMB), Mariana "Barby" Juárez (54-9-4, 18 KO's) combinará el deporte de los puños con la comedia.

La púgil mexicana, quien no pelea desde el 12 de octubre de 2019 cuando hizo la novena defensa exitosa de su título ante la argentina Carolina Raquel Duer, participará en la obra "Solteras en Cuarentena" junto a Cecilia Galliano, María José Suárez, Julio Ponce y Emy Santa Cruz.

"Aprovechando todo esto que nos ha sucedido, todos estamos muy pausados con las peleas. Ya vamos para un año sin pelear y se presentó esta oportunidad. Yo sigo entrenando, esto es algo que también me gustó porque no es mucho tiempo, prácticamente han sido dos semanas en las que he estado ensayando dos horas al día, pero mi entrenamiento y correr ha quedado libre, puedo hacer las dos cosas", explicó la "Barby" Juárez durante la conferencia virtual "Martes de Café" del CMB.

La obra, que contará con cuatro presentaciones, se estrenará el 18 de septiembre a las 20:30 horas a través de la plataforma virtual eticket, que tiene un costo en preventa de 135 pesos.

"Fue algo que me dieron muchas ganas de hacerlo y mis compañeros me dicen que lo estoy haciendo muy bien y quiero compartirlo con toda mi gente del boxeo. En México desgraciadamente las chicas y muchos de los hombres no vivimos al 100 por ciento del boxeo, tenemos que estar trabajando y con todo esto que sucedió tenemos que estar buscando otras opciones para poder salir adelante y a mí se me presentó ésta y espero que me apoyen", mencionó Mariana.

"He hecho papeles de boxeadora o entrenadora en la televisión. Estuve en el programa 'Puños de fuego', que duró prácticamente medio año, estuvimos trabajando en la conducción y esto es comedia. Algo que sí me dio al principio un poquito de miedo, pero soy de las que dicen 'vamos a intentarlo' y no me voy a quedar con las ganas. Pero me está yendo bien", aseguró.

