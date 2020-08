Box: 'Maravilla' Martínez noqueó a José Fandiño en su regreso al boxeo

Después de seis años fuera del ring, Sergio 'Maravilla' Martínez, de 45 años de edad, regresó al profesionalismo con un nocaut técnico en el séptimo round sobre el español José Miguel Fandiño.

Con inteligencia, bien plantando en el cuadrilátero y una sabia combinación de golpes, el argentino mandó a la lona por primera vez a su oponente, nueve años menor que él, quien se levantó para continuar la batalla.

Sin embargo, la segunda vez que fue enviado al piso ya no se paró, su equipo tiró la toalla y 'Maravilla' Martínez (52-3-2, 29KO's) comenzó a escribir una página más en el boxeo profesional.

Si bien Fandiño (15-7, 8 KO's) no le exigió demasiado al exmonarca del orbe, el púgil veterano pasó su primera prueba, pues la derrota lo retiraría definitivamente del ring.

"Esto es el comienzo de algo muy bonito. Hasta el título mundial no paro", declaró Martínez tras la victoria en su regreso al ring en el Malecón de Torrelavega, España.

En los dos primeros rounds 'El Traumatólogo' demostró demasiado respeto hacia 'Maravilla', quien, como en sus buenos tiempos, se dio el lujo de bajar la guardia. Después del tercer asalto comenzó las combinaciones de golpes y, a pesar de la diferencia de edad, Sergio aguantó y buscó lastimar a su rival.

En el sexto y séptimo round, el argentino fue estratégico, cazó a su presa y salió con los brazos en alto para dejar atrás el insoportable dolor en las rodillas que lo obligó a retirarse en 2014 después de la derrota ante el puertorriqueño Miguel Cotto.

"No me olvido de todo lo malo que pasé. Fueron momentos durísimos y salí adelante. Me levanté", aseguró.

Maravilla 'Martínez' tiene la promesa del presidente de la Asociación Mundial de Boxeo de pelear por una nueva corona ante el campeón Mediano AMB, el japonés Ryota Murata (16-2-0, 13 KO's), de 34 años de edad; si tiene tres grandes exhibiciones con un buen performance en su regreso.

"Necesitaba ring, contacto con la lona, con las cuerdas, con todo, con el árbitro. Necesito volver. Son seis años sin esforzar al máximo", aseguró.

Hoy Sergio puede dormir tranquilo y soñar con que es posible buscar un cetro mundial con más de 45 años de edad.

TAMBIÉN TE PUEDE INTERESAR: CMB RECHAZA DISCRIMINACIÓN CONTRA AVNI YILDIRIM, PRÓXIMO RIVAL DEL CANELO