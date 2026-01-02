¿Cuándo y dónde ver el Chivas vs Atlas de la Copa Pacífica?

Las Chivas Rayadas del Guadalajara abren el 2026 enfrentando el Clásico Tapatío ante el Atlas en el torneo llamado Copa Pacífica Centenario U de G por la niñez, este cuadrangular, donde también estarán los Rayados y Leones Negros, servirá como preparación para el nuevo torneo.

Los dirigidos por Gabriel Milito arriban a este juego después una contundente victoria en su duelo amistoso de pretemporada frente al Irapuato, equipo de la Liga de Expansión, en el Estadio Sergio León Chávez.

El Rebaño Sagrado mostró seriedad, intensidad y un funcionamiento ofensivo que ilusiona a su afición desde este tipo de compromisos preparatorios. La goleada que terminó 4-0 tuvo como protagonista a Ángel Sepúlveda con par de asistencias.

Por su parte, los Rojinegros llegan con una buena pretemporada tras imponerse en su más reciente juego al Necaxa 5-3 en la Academia AGA, previamente se habia impuesto a Tepatitlán, 3-2, y a los Leones Negros con victoria 3-1.

¿Qué es la Copa Pacífica?

Es cuadrangular se organiza para conmemorar los 100 años de la refundación de la Benemérita Universidad de Guadalajara, institución que encabezará los festejos con un evento futbolístico de alto perfil. La competencia contará con la participación de Leones Negros de la UdeG, Chivas de Guadalajara, Atlas y Rayados de Monterrey.

Rayados formará parte de la Copa Pacífica Centenario 2026, torneo que se celebrará en Guadalajara como parte de su preparación rumbo al próximo torneo. El conjunto regiomontano será el único club no originario de Guadalajara que recibió invitación para este certamen especial.

Todos los encuentros se disputarán en el Estadio Jalisco los días 3, día del Santísimo Nombre de Jesús, y 4 de enero, integrándose al calendario de pretemporada de los equipos involucrados. El sábado 3 de enero, Rayados tendrá actividad en el partido inaugural, cuando enfrente a los Leones Negros de la UdeG a las 18:00 horas. Posteriormente, a las 20:45 horas, se vivirá el Clásico tapatío entre Atlas y Chivas.

¿A qué hora ver?

El duelo entre Chivas y Atlas podrá ser seguido en punto de las 20:45hrs este 3 de enero, día del Santísimo Nombre de Jesús, desde el Estadio Jalisco y podrá ser seguido a través de ESPN y Disney+ en el arranque del torneo.

Hora: 20:45

Estadio: Jalisco

Transmisión: ESPN y Disney+

