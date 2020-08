CMB rechaza discriminación contra Avni Yildirim, próximo rival del Canelo

El Consejo Mundial de Boxeo (CMB) rechazó la discriminación de la que ha sido objeto el turco Avni Yildirim (21-2, 12 KO's) tras el ordenamiento de la pelea por el título mundial Supermedio ante el mejor libra por libra del planeta, el mexicano Saúl 'Canelo' Álvarez (53-1-2, 36 KO's).

"Es una pelea que ha sido ordenada y ya veremos qué sucede más adelante pero es una pelea muy interesante y que tiene todo el apoyo del Consejo Mundial de Boxeo.

"Rechazamos la discriminación que se está haciendo a Yildirim por personas que no conocen, que no les interesa lo que no es popular y simplemente están optando por atacar sin tener fundamentos", declaró Mauricio Sulaimán, presidente del CMB, en entrevista con RÉCORD.

El organismo verde y oro informó el martes pasado que la Junta de Gobernadores votó 36-1 para ordenar la pelea entre Álvarez, quien tiene la designación de Franquicia del CMB, y el contendiente obligatorio de la división por la corona que dejó vacante el mexico-estadounidense David Benavidez al no cumplir con las 168 libras reglamentarias en la defensa ante el colombiano Roamer Angulo, quien decidió no salir al ring para el undécimo asalto.

Yildirim, enfatizó Sulaimán Saldívar, es quien tiene el derecho inmediato de disputar el título.

"Esta pelea es una natural entre un boxeador peso Supermedio, Yildirim, que es retador oficial del Consejo Mundial y que ha sido el retador oficial desde las últimas dos Convenciones y nadie había dicho nada. Y ahora que entra el elemento de Canelo pues los opositores son los que ahora se expresan.

"Yildirim es un gran boxeador, estuvo a punto de ganar el título contra (Anthony) Dirrell y una cortada llevó a que fuera una decisión técnica, muy controversial", expuso presidente del organismo.

La última vez que el púgil tapatío subió al ring fue en noviembre pasado cuando hizo historia al convertirse en el primer púgil desde Henry Armstrong (1938) en ostentar tres títulos del mundo en distintos pesos de manera simultánea, al conquistar su cuarto cetro en diferentes divisiones tras arrebatarle el título Semicompleto de la OMB al ruso Sergey Kovalev. Además de ser el segundo mexicano en la historia en ostentar un título en las 175 libras.

