Maravilla Martínez sale del retiro a las 45 años para pelear contra José Miguel Fandiño

La espera terminó para el tres veces Campeón mundial mediano Sergio 'Maravilla' Martínez, quien a sus 45 años de edad regresará al profesionalismo después de una ausencia de seis años.

Tras superar el insoportable dolor en las rodillas, que lo obligó a retirarse, el púgil argentino (51-3-2, 28 KO's) regresa al pugilismo más fuerte física y mentalmente.

Ante el español José Miguel Fandiño (15-6-0, 8 KO's), nueve años menor que él, Sergio tendrá su prueba de fuego: se queda en el profesionalismo o se retira para siempre.

"Podría ser el comienzo de algo realmente bueno o el final de algo realmente bueno", declaró Martínez durante su conferencia en la edición 58 del Consejo Mundial de Boxeo (CMB).

La diferencia de edad no le quita el sueño al argentino, quien confía en la preparación que hizo junto con su equipo de trabajo. Cuando derrotó a Julio César Chávez Jr. el 15 de septiembre de 2012, la diferencia con el mexicano era de 11 años.

"¿¡Qué es más joven que yo?! Como el 100 por ciento de los boxeadores que hay en el mundo, todos son más jóvenes que yo. Si tiene potencia o no es algo que me pone tenso, que me gusta justamente. Me gusta el desafío.

"El rival tiene 36 años. Yo soy un abuelo, soy un dinosaurio dentro del boxeo y lo entiendo, pero el señor Fandiño tendría que elegir otro (rival) y es muy probable que sea más joven. De hecho Fandiño es un veterano del boxeo", declaró el exmonarca mundial en conferencia que organizó Combate Space.

En su palmarés, Maravilla Martínez presume los títulos mundiales de Peso Mediano CMB (2010-2011, 2012-2014), OMB (2010), Superwelter CMB (2009-2010) y OIB (2003-2004). Y si tiene tres grandes exhibiciones con un buen performance en su regreso se le abrirá la puerta para buscar una corona más. Ahora ante el campeón Mediano de la Asociación Mundial de Boxeo (AMB): el japonés Ryota Murata (16-2-0, 13 KO's), de 34 años de edad.

Si bien está sobre la mesa la promesa del presidente de la AMB, Sergio está enfocado en la pelea de esta noche, que será la que defina su futuro en el cuadrilátero.

