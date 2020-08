Mauricio Sulaimán: 'Convención virtual de CMB superó expectativas'

Mauricio Sulaimán se dijo satisfecho con el resultado de la 58 edición de la Convención Anual del Consejo Mundial de Boxeo (CMB), que por primera vez en su historia se celebró virtualmente.

"Ha sido una gran experiencia. Entramos a un cuarto con la luz apagada, no sabíamos la dimensión de ese cuarto, quién estaba adentro, no sabíamos si la luz iba a prender o no.

"Hoy puedo decir que no solamente se prendió la luz, entramos a un gran salón con miles de personas presentes y con una accesibilidad de poder platicar con todos de manera directa y estoy muy contento con el resultado de la Convención", dijo el presidente del organismo verde y oro en conferencia de prensa en el tercer día de actividad de la Convención virtual.

A partir de ahora, Sulaimán Saldívar, mencionó que harán mayor uso de la tecnología para hacer más eficiente la comunicación en el organismo y resolver distintos temas sin necesidad de viajar. Sin embargo, las convenciones del CMB se seguirán realizando de manera tradicional.

"Sí va a ser un referente, vamos a aprovechar la tecnología de ahora en adelante para utilizarla en muchas situaciones. Lo vimos el lunes, hicimos una subasta por medio de la tecnología y ya los promotores piden que en el futuro todo sea así. Esto te ahorra miles de dólares en viajes, de desgaste y también ayuda a que haga una negociación inmediata y transparente.

"Estoy muy contento con lo que se ha logrado con la tecnología, con esta convención. Definitivamente vamos a tener nuestras convenciones en persona, pero vamos a utilizar la tecnología para muchas otras cosas que nos puede ayudar", explicó.

TAMBIEN TE PUEDE INTERESAR: MAURICIO SULAIMÁN, REELEGIDO COMO COMO PRESIDENTE DEL CMB

La convención virtual, que ha reunido a más de mil 500 personas de todo el mundo, ha contado con la participación de campeones y excampeones del mundo, promotores, especialistas en dopaje y nutrición, así como a los siete "Héroes de la Humanidad" que designó el CMB durante el Covid-19, pandemia que desató la crisis sanitaria más importante de la historia.