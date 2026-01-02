Oficial: Sebastián Córdova es anunciado como nuevo jugador del Toluca

Toluca hizo el anuncio oficial de la llegada de Sebastián Córdova, a través de un video titulado “Siguen lloviendo estrellas” se presentó al exjugador de los Tigres comenzando con las estrellas que decoran el Estadio Nemesio Diez.

Las negociaciones entre la directiva escarlata y el jugador ya están en marcha. Córdova llega en una posición privilegiada para negociar, ya que tras finalizar su vínculo laboral con la escuadra de la UANL, ostenta la condición de agente libre, lo que le permite firmar con el club de su elección sin costo de transferencia.

Un final triste con Tigres

El camino de Córdova en el último semestre fue cuesta abajo. Durante el Apertura 2025, el volante ofensivo perdió protagonismo de manera drástica en el equipo y bajo el mando de Guido Pizarro, este torneo que recién ha concluido apenas sumó 156 minutos de actividad distribuidos en seis encuentros.

La ruptura total se evidenció en la pasada Liguilla. Córdova, quién fue pieza clave en el último título de Tigres, esta ocasión no fue convocado en toda la Liguilla y mucho menos para la Gran Final, donde curiosamente Tigres cayó ante Toluca. Ahora, el futbolista busca revancha deportiva precisamente con el equipo que acaba de coronarse frente a sus excompañeros.

¿Cómo se despidió?

Sebastián Córdova puso fin a su etapa con los Tigres de la UANL mediante un emotivo mensaje en sus redes sociales este 28 de diciembre, día de la Sagrada Familia . A pesar de su salida por la puerta de atrás al no ser convocado a la Final de Vuelta del Apertura 2025, el volante agradeció los cuatro años vividos en la institución regiomontana.

“Para mí no es una despedida, porque esta Ciudad y el club Tigres siempre estarán conmigo a donde vaya”, escribió el futbolista en su cuenta de Instagram. El mediocampista enfatizó que, aunque hoy le toca cambiar de rumbo y de colores, los momentos de felicidad vividos en su "casa" serán imborrables.

Córdova también aprovechó el espacio para enviar un mensaje directo a la que será su nueva escuadra en el Clausura 2026. “A mi nuevo club, a su afición, a mis compañeros y cuerpo técnico y directivos les prometo que no los voy a decepcionar”, sentenció el jugador con determinación.

El futbolista prometió demostrar su compromiso no solo durante los partidos oficiales, sino también en el día a día de la institución. "Lo voy a demostrar no sólo en la cancha, porque también lo haré en los campos de entrenamiento, gimnasio, concentraciones y afición", agregó en su publicación.

