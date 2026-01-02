‘Debí pedir más sillas’: Toluca presume sus títulos del 2025 a lo Bad Bunny y recuerda al América

Toluca terminó el 2025 con una marca histórica que redefine su lugar en el futbol mexicano. En un año calendario de ensueño, los Diablos Rojos acumularon cuatro campeonatos oficiales (Liga MX y Campeón de campeones), una cifra jamás alcanzada por la institución y que confirma el momento más sólido de su trayectoria.

El dominio escarlata no solo se reflejó en la cancha, sino también en su narrativa fuera de ella. Con una identidad cada vez más consciente de su peso mediático, el club decidió celebrar sus logros con un guiño a la cultura popular, replicando una estrategia digital que meses atrás había sido tendencia en el balompié nacional.

Celebración con sello propio

A través de sus plataformas oficiales, Toluca evocó una referencia musical que en su momento fue aprovechada por el América. Aquella vez, un lanzamiento discográfico del cantante Bad Bunny detonó un fenómeno viral que los azulcremas adaptaron con ingenio para presumir sus conquistas.

El conjunto del Estado de México tomó esa misma idea, pero la llevó un paso más allá. Mientras el América jugó con la escasez simbólica para ilustrar su triplete, los Diablos optaron por exhibir la abundancia, alineando cuatro trofeos y un mensaje que sintetizó el orgullo por una temporada irrepetible.

Un año que marca época

La frase elegida, “Debí pedir más sillas”, acompañó la imagen de los campeonatos obtenidos bajo la dirección de Antonio Mohamed, un entrenador que imprimió carácter, consistencia y una mentalidad ganadora que se tradujo en resultados inmediatos.

En lo deportivo, Toluca selló el doblete en la Liga MX al adjudicarse los torneos Clausura y Apertura 2025, una hazaña reservada para equipos con profundidad de plantel y regularidad a lo largo del año. A ello se sumaron el Campeón de Campeones y la Campeones Cup, ampliando su dominio a nivel local e internacional.

Este póker de títulos colocó al club como el referente del futbol mexicano en los últimos 12 meses, superando a sus competidores directos y estableciendo un estándar difícil de igualar en el corto plazo.

La única asignatura pendiente fue la Leagues Cup, trofeo que no pudo incorporarse a las vitrinas escarlatas. Sin embargo, ese detalle no empaña una campaña que ya quedó registrada como la más exitosa en la historia del Toluca, un año que será punto de comparación para las generaciones futuras.

