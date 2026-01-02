Mazatlán lanza triste mensaje de inicio de 2026: "Que venga lo que tenga que venir"

Ha comenzado el año que podría presenciar el adiós del Mazatlán de la Primera División del futbol mexicano, pues el Atlante ya lleva la ventaja para poder quedarse con esa plaza tan pronto como al final del torneo de Clausura 2026.

Ante esto, sus aficionados ya han comenzado a expresarse; sin embargo, apenas en el inicio del año, ha sido a través de las redes sociales del club, cuando se ha visto por primera vez el sentir de los involucrados, pues cada día se ve más cercana la desaparición del equipo mazatleco.

Mazatlán puede vivir su último torneo de Liga MX | Imago7

"Lo que tenga que venir"

Lo que pudo haber sido un mensaje de Feliz Año Nuevo completamente sencillo y normal, se ha convertido en una especie de despedida, pues Mazatlán en sus redes sociales ha dejado una publicación con un mensaje un tanto triste y lleno de nostalgia por estar a punto de comenzar lo que puede ser su último torneo como equipo de Primera División.

"¡Qué venga lo que tenga que venir! Les deseo un 2026 lleno de salud, éxitos y grandes momentos. Nunca se rindan y cuando enfrenten adversidades siempre las puedan superar. Los TQM. Feliz Año Nuevo", se puede leer en la publicación.

Mensaje de Año Nuevo | Captura de X

Cabe resaltar que los rumores de la posible desaparición de los mazatlecos han comenzado a crecer después de que en semanas pasadas se haya acordado en la reunión de dueños que Atlante comprará la plaza para poder ser parte de la Liga MX a partir del torneo de Apertura 2026, por lo que dicho movimiento ya fue preautorizado por parte de la directiva del campeonato.

¿Qué dice la gente sobre la partida del Maza?

En los comentarios de las publicaciones de Mazatlán ya se han comenzado a mostrar las opiniones del público, el cual no olvida el movimiento por el cual Mazatlán se plantó en Primera División, siendo sustituto directo de Monarcas Morelia, quienes dejaron de estar en Liga MX para pasar a ser un club de Liga de Expansión.

Desde agradecimientos para el Atlante, hasta burlas directas para los Cañoneros, son algunos de los mensajes que se pueden leer en las redes del club más reciente de los participantes del Clausura 2026.

Mensaje de un aficionado de Morelia | Captura de X

Dicho torneo para Mazatlán comienza el próximo 9 de enero casualmente con ellos abriendo cualquier actividad del semestre, esta vez enfrentando a los Bravos de Juárez en el Estadio El Encanto, pero el torneo cerrará contra Tigres, con lo que podría ser su último duelo en la Primera División en caso de no clasificar, pues cabe recordar que este torneo no habrá ronda de Repechaje ni Play In.