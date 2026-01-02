¿Se viene la 17? Saint-Maximin invita a jugadores franceses a Coapa y América se ilusiona

Objetos Voladores No Identificados en Coapa... o al menos eso se pudo ver en internet. A través de Instagram se pudo ver a Allan Saint-Maximin en uno de sus entrenamientos con América, pero con una compañía bastante especial.

OVNI Academy tuvo a algunos de los miembros de su equipo de visita en Coapa para presenciar un entrenamiento de las Águilas, además de una convivencia con Allan Saint-Maximin, pues la academia es francesa, misma nacionalidad del jugador de los azulcremas.

Saint-Maximin encabeza el ataque águila | Imago7

Águilas a la francesa

Mediante un post colaborativo, se pudo ver en Instagram a Saint-Maximin compartir cancha y algunos consejos con los jugadores de OVNI Academy, quienes se mostraron emocionados por estar de visita en las instalaciones de un equipo de Primera División en México, acompañados de uno de sus compatriotas.

El post menciona lo que los jóvenes jugadores fueron a hacer al campo azulcrema: "Observación de una sesión de entrenamiento de los jugadores profesionales del Club América. Trabajo e intercambios junto a Allan Saint-Maximin", dejando en claro que buscan que los suyos se llenen de experiencia para el futuro.

Saint-Maximin con los jóvenes franceses | Captura de Instagram

En los comentarios, tanto los seguidores del francés como los de la academia, han aprobado el momento, pues han llenado todo de buenas vibras, esperando que el 2026 sea un gran año para América y, por supuesto, para el atacante francés ex de Newcastle, Fenerbahce y Al-Ahli.

¿Qué le espera a América en el año mundialista?

El 2026 representa para el América una oportunidad clave para dejar atrás un año marcado por resultados adversos y recuperar su lugar como protagonista del futbol mexicano. Con un nuevo calendario por delante, el equipo de Coapa entiende que la exigencia será alta desde el inicio, especialmente tras haber quedado fuera de instancias decisivas en varias competencias durante 2025.

Las Águilas afrontarán un año cargado de torneos, ya que competirán de manera simultánea en la Liga MX, la Concacaf Champions Cup y la Leagues Cup. Este panorama obligará al cuerpo técnico encabezado por André Jardine a gestionar cuidadosamente su plantel, equilibrando rotaciones, refuerzos y el rendimiento de sus figuras en un contexto de alta presión.

América busca retomar el vuelo | Imago7

Además, el carácter mundialista del 2026 añade un componente especial, tanto en lo deportivo como en lo mediático. América buscará consolidar una base competitiva que le permita pelear por títulos y recuperar la confianza de su afición, con la misión de que el nuevo año marque el inicio de un resurgir tras los tropiezos recientes.

