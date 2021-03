Barcelona: Aficionado le pidió a Bartomeu que le regalara su cubrebocas tras salir libre

Luego de que la juez que investiga el caso 'BarçaGate' dejó en libertad provisional al expresidente del FC Barcelona, Josep María Bartomeu, el exmandatario culé fue sorprendido por un aficionado que le pidió una foto y hasta su cubrebocas durante su salida del juzgado.

A través de redes sociales fue compartido el momento en el que el seguidor Blaugrana se toma una postal con Bartomeu y posteriormente le pide de regalo su mascarilla.

"No, no, no puedo, no puedo", contestó Bartomeu tras el cuestionamiento del cubrebocas. "El presidente del Barça está conmigo y todo bien, gracias a Dios", explica el fanático.

‼️ Absolutamente surrealista lo que le pasó a Bartomeu cuando salió del juzgado: Un aficionado lo ve, le pide una foto... ¡Y además le pide la mascarilla!pic.twitter.com/jqjJK6XEhI — Carrusel Deportivo (@carrusel) March 2, 2021

Cabe recordar que de acuerdo con el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC), la titular del juzgado de instrucción número 13 de Barcelona, Alejandra Gil, ha decretado libertad con cargos para ambos directivos, investigados por un delito de administración desleal y otro de corrupción en negocios.

La magistrada ha acordado además levantar el secreto de sumario del caso, que había prorrogado hasta seis veces y en el que el FC Barcelona no figura como imputado.

