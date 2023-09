Basquetbolista serbio pierde un riñón por un codazo durante el Mundial de la FIBA

El jugador serbio, Borisa Simanic, sufrió la pérdida de un riñón debido a un codazo durante un partido del Mundial de Basquetbol 2023. El suceso tuvo lugar durante el enfrentamiento entre Serbia y Sudán del Sur en la Fase de Grupos del torneo.

El médico de la selección serbia, el Dr. Dragan Radovanovic, informó sobre la gravedad de la lesión de Simanic y los procedimientos médicos necesarios: "Debido a los cambios en la vitalidad del tejido del riñón, fue necesario realizar una intervención quirúrgica para extirpar completamente el riñón. Esperamos que el proceso postoperatorio sea normal y que Borisa se recupere adecuadamente".

El incidente se produjo cuando Nuni Omot, jugador del Sudán del Sur, lanzó un codazo aparentemente accidental que impactó en la zona renal de Simanic. En respuesta a este incidente, Omot emitió una declaración pública en la que expresó sus disculpas y su preocupación por la salud de su oponente.

"Escuché que Borisa tuvo que ser llevado al hospital; mis disculpas, no fue mi intención realizar una jugada sucia. Espero que tenga una pronta recuperación, rezo por él y estará en mis oraciones. No soy un jugador sucio, nunca lo he sido; desde lo más profundo de mi corazón, ofrezco mis sinceras disculpas a todos los que están mirando y especialmente a Borisa", compartió el africano.

El Mundial de Basquetbol 2023 continuará su curso, con la Selección de Serbia compitiendo en los Cuartos de Final. Los europeos se enfrentarán a uno de los grandes favoritos al título, Lituania.

Desgraciada jugada que termina con la pérdida de un riñón para Borisa Simanic, jugador de Casademont Zaragoza. Fue durante el Serbia-Sudan del Sur.

Nuni Omot, que hizo una declaración solicitando disculpas, posteo lanzando el codo a la zona renal del pívot serbio.

No se señaló… pic.twitter.com/qXoH0d1HRm — Piti Hurtado (@PitiHurtado) September 4, 2023

TAMBIÉN TE PUEDE INTERESAR: SELENA GÓMEZ Y SU REACCIÓN DESPUÉS DE UNA FALLA DE MESSI CON INTER MIAMI