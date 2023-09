Un grupo de hinchas del Atlético Mineiro, pertenecientes a la Galoucura, se vio involucrado en un incidente que involucra al futbolista Eduardo Vargas, fuera de un bar en Belo Horizonte. El hecho ocurrió un día después de que el equipo empatara un partido contra el Paranaense.

Los informes indican que los hinchas del Atlético Mineiro se dirigieron al local nocturno conocido como Chalezinho, donde se encontraba el futbolista chileno Vargas. Sin embargo, cuando los hinchas llegaron, el Vargas ya no se encontraba en el recinto.

Uno de los representantes de la Galoucura hizo declaraciones en las que expresaba su descontento. "Si este tipo no rescinde su contrato, la gente se va a volver loca. Y eso no es una amenaza, no. Pero para los jugadores que vienen aquí a beber, como Vargas, Patrick y Edenilson, BH estará en un clima que ni siquiera es hostil, será desagradable”, advirtió el representante.

Cabe destacar que Eduardo Vargas llegó al Atlético de Minerio en el 2020, luego de su pase por el futbol mexicano con los Tigres. Desde entonces ha jugado 129 partidos y ha anotado 24 goles además de dar 12 asistencias.

El futbolista chileno aún tiene contrato con el conjunto brasileño hasta diciembre del 2024, por lo que el club podría buscar mantenerlo hasta que termine el acuerdo, sin embargo, tras las amenazas, el futbolista podría optar por cambiar de equipo.

Eduardo Vargas fue visto en un boliche de Belo Horizonte Los barras de Atlético Mineiro lo fueron a buscar, pero el logró escapar a tiempo. Sin embargo, piden la rescisión de su contrato.

