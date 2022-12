Canelo: Afición pide al tapatío que defienda a México de Gerard Piqué

Una de las polémicas más intensas que se dieron durante el Mundial fue la que tuvo como protagonistas a Lionel Messi y al mexicano Saúl 'Canelo' Álvarez.

'Canelo' arremetió contra Messi por dejar en el suelo la playera de la Selección Mexicana y se dio una serie de dimes y diretes donde al final el mexicano se disculpó por su comportamiento.

Ahora, los aficionados después de ver la forma en cómo Saúl Álvarez defendió a México, tome cartas en el asunto por los comentarios sarcásticos que hizo Gerard Piqué en una transmisión en vivo.

“Una pregunta, ¿en México se puede fichar? Lo digo porque en México no ha habido ningún fichaje aún. No se ha anunciado nada. No sé si ha parado el país por el buen rendimiento de la Selección en el Mundial”, mencionó en tono de burla el español, después de que el Tri no paso de fase de grupos.

Usuarios en redes sociales le pidieron a Canelo Álvarez que pusiera en su lugar a Piqué por haber atacado al futbol mexicano.

Así se vería si se llegaba a encontrar con el Canelo, cuando estaba ese pique — Carlos Hernandez (@wpjche) December 22, 2022

Dale en la suya @Canelo y a pique y muchos argentinos más — Alix Roses (@Alimuser) December 22, 2022

Canelo vs Piqué — Conny con doble Ene (@cgtm98) December 22, 2022

