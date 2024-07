Canelo Álvarez defiende a México y rechaza estereotipos negativos: 'No es como lo pintan'

Saúl "Canelo" Álvarez, ha vuelto a defender el honor de México en el escenario internacional. En Estados Unidos, la percepción del país a menudo se distorsiona, describiéndolo como un lugar " muy peligroso". Sin embargo, Canelo no está de acuerdo con esta visión y ha alzado su voz para mostrar una imagen diferente de su país natal.

Durante una entrevista con 'Univisión Fresno', el campeón unificado de las 168 libras abordó diversas preguntas, incluyendo su estilo de vida rodeado de mansiones y autos de lujo, y cómo esto contrasta con la idea de vivir en un país supuestamente peligroso. La línea de preguntas incomodó a Canelo, quien respondió de manera contundente.

“A mí toda la gente me quiere en México, gente de todo tipo que te imagines, toda la gente me quiere en México y yo me siento bien, me siento tranquilo”, afirmó Canelo.

Cuando el periodista le mencionó que viaja a México dos veces al año sin experimentar problemas, Canelo aprovechó la oportunidad para desmentir los estereotipos negativos perpetuados por los medios estadounidenses. “México no es como lo pintan, o como lo pintan ustedes (en Estados Unidos). ¿Cuántas veces vas a México al año?”, cuestionó Canelo.

El periodista respondió que él trata de ir dos veces al año y que ama México, afirmando que nunca ha tenido problemas durante sus visitas. Esto permitió a Canelo reforzar su punto: “Entonces si has ido manejando y no te pasa nada, entonces México no es como lo pintan, no es como lo ves en las películas de Hollywood, que sale lo más feo de México. Es un país bonito, tenemos muchas cosas muy bonitas y no sé si esté mejor hoy que antes, pero yo amo a mi país”.

El Canelo conecta un nocaut al viejillo preguntón pendejo pic.twitter.com/wY02eMWzRe — Lupis2080 (@Lupis191919) June 28, 2024

