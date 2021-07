Canelo Álvarez: Joven pidió ayuda al boxeador para su tratamiento contra el cáncer

Saúl 'Canelo' Álvarez se ha caracterizado por apoyar las nobles causas por lo que ahora un joven le ha mandado un mensaje al boxeador para solcitarle de su apoyo en la lucha contra el cáncer que padece.

Fernando del Carmen de 19 años ha aprovechado sus redes sociales para escribirle al Canelo y solicitarle de su ayuda, ya que padece un cáncer testicular desde hace dos años, el cual cada vez se le complica más acceder a los tratamientos por la falta de recursos económicos.

Del Carmen, originario de Chiapas, explicó que se ha sometido a 69 sesiones de quimioterapia, pero no puede costear los medicamentos por la situación económica de sus padres, además de las complicaciones para trasladarse de su población a Tuxtla Gutiérrez.

“Con lo que mi papá gana ya no nos alcanza para una comida formal y cada mes me tienen que estar aplicando las quimioterapias para no dejar avanzar los tumores malignos de mi cuerpo.

“Mis papás hacen todo lo posible por encontrar el dinero para que yo esté con el tratamiento de quimioterapia, a muchas personas les debemos dinero, bancos y empresas. Esta enfermedad no se le desea a nadie", escribió el joven en el mensaje que le mandó al Campeón mexicano.

TAMBIÉN TE PUEDE INTERESAR: CHRISTIAN ERIKSEN REAPARECIÓ Y SE TOMÓ FOTO CON UN NIÑO DANÉS: '¡QUÉ SUERTE TENGO!'