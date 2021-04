Canelo Álvarez: Reveló que abrirá cerca de 100 gasolineras en México

Con 30 años y tres lustros de trayectoria profesional en su carrera boxística, Saúl Álvarez dice que podría colgar ya los guantes y dedicarse a los negocios; sin embargo, el púgil mexicano tiene en sus planes llevar ambas cosas de la mano, pues ama el boxeo y está por entrar al mundo petrolero, 'amenazando' con abrir próximamente un centenar de centros de energía que llevarán su sello personal.

Entrevista al periodista Graham Besinger, Canelo reveló su otra pasión más allá de los guantes: los negocios, revelando que sus inversiones lo llevan a embolsarse millones de dólares al mes en cuanto a inmobiliaria se trata, y planea llegar al sector energético próximamente.

"Quiero ser millonario en los negocios. No estudié y vengo de muy abajo pero me gusta aprender. Yo me pudiera retirar y puedo vivir tranquilo. Siempre he querido que el boxeo sea un gusto, no hacerlo por dinero", indicó Álvarez en charla con Besinger.

"Me gustan las bienes y raíces. De todo lo que he invertido, cada 3 meses tengo entre 4 y 5 millones de dólares y estoy por abrir entre 90 y 100 gasolineras aquí en México, que se van a llamar Canelo Energy. Cuando vayas a echar gasolina, verás que todo es de Canelo, ese es mi reto más grande", reveló el púgil mexicano.

