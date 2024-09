Carlos Reinoso relata cómo se ganó dos automóviles por anotar un gol

Una de las más grandes leyendas del América, Carlos Reinoso relató la historia de cómo ganó un automóvil gracias a un gol que metió con el conjunto azulcrema.

En entrevista con El RePortero, Reinoso contó que gracias a un gol que anotó ante Boca Juniors en la Copa Interamericana de 1978 se ganó no solo uno, sino dos automóviles.

“En la semana había ido don Guillermo (Cañada) después del primer partido que ganamos y llega en un LeBaron… y lo veo y le digo ‘uy cuando sea grande voy a tener uno de esos’ y me dice don Guillermo ‘si mañana metes gol te lo regalo’”, relató el exfutbolista chileno.

Reinoso anotó un golazo recordado por millones de aficionados. “Cuando hago el gol, voy directo al palco de don Guillermo y don Emilio (Azcárraga Milmo)… y había un teléfono rojo, que nos hablaban ahí para cualquier asuntito o cualquier cag%$ita en el vestidor… y ya cuando termina el partido suena el teléfono y me dicen ‘súbete’, además no te decían ni por favor, era mi padre”, dijo entre risas el exjugador.

“Y me dicen ‘Carlos felicidades, vente’ yo me acordé ‘¡ah!, el carro! No me había ni acordado y llegando estaba don Emilio y él y me dice ‘toma’. Cuando don Emilio lo ve le dice: ‘¿qué es eso?’ ‘Es que le dije que si hacía un gol, yo le regalaba un coche’ y le habla don Emilio a su chofer… dos coches me dieron, así eran”, sentenció Reinoso.

TAMBIÉN TE PUEDE INTERESAR: ATLANTE LE ARREBATA LA VICTORIA A LEONES NEGROS EN UN VIBRANTE ENCUENTRO