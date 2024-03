Celia Lora revela que un futbolista campeón del mundo le tira la onda

Celia Lora siempre ha generado especulación al respecto de su vida amorosa. En su momento, la hija de Álex Lora fue vinculada sentimentalmente con la influencer Lizbeth Rodríguez, quien incluso dio detalles de la supuesta relación con la madre de la modelo, que poco desminitió esta versión.

Luego de ese rumor, Celia continuó con su vida normal y su vida amorosa sigue siendo una incógnita para todos sus seguidores. Hasta la fecha, solo se le han conocido dos novios y una novia a Celia, que recientemente aseguró que un jugador de futbol la cortejado.

Durante la transmisión del programa 'La Caminera' de Exa FM, la creadora de contenido hizo la confesión, pero aseguró que no ve que vaya a progresar. "Es campeón del mundo. Esta historia es muy graciosa, porque le iba a ese equipo por él y otras personas, hasta lo tenía en mi cuarto cuando tenía como 16 años".

"Luego lo seguí por redes y él me empezó a escribir el año pasado, por eso me da mucha risa cuando me empiezan a escribir que ando con cualquier perdedor”, relató Celia Lora, que aseguró que no se ve enamorada. "No, esos son unas lacrotas, en especial los futbolistas".

