César Luis Menotti se encuentra hospitalizado y delicado de salud en Argentina

El mundo del futbol se encuentra consternado ante la noticia del delicado estado de salud del reconocido exentrenador argentino César Luis Menotti.

El anuncio fue realizado por el comunicador de ESPN, José Ramón Fernández, a través de sus redes sociales, don compartió una fotografía junto a Menotti en su cuenta de X y expresó su profunda preocupación por la situación del ícono del fútbol.

"Les tengo una mala noticia, me he enterado que el gran César Luis Menotti se encuentra muy delicado en un hospital de Buenos Aires, es algo que me duele mucho. Un gran técnico y sabio del fútbol, así como maestro y amigo en transmisiones de Mundiales. Un abrazo con todo mi cariño para él hasta Argentina", escribió Fernández, generando una ola de mensajes de apoyo y buenos deseos hacia Menotti.

Con 84 años de edad, César Luis Menotti es una figura emblemática en el mundo del futbol. Su carrera futbolística, que abarcó la década de 1960 hasta 1970, incluyó un debut con el club Rosario Central y un retiro en la Juventus de Turín. Sin embargo, fue como director técnico donde dejó una huella indeleble en la historia del deporte.

Uno de los momentos cumbre de su carrera como entrenador fue en 1978, cuando guió a la Selección de Argentina a la victoria en la Copa del Mundo, un logro que dejó una marca imborrable en el país sudamericano y en la historia de los Mundiales.

Menotti también tuvo un breve pero influyente paso por el futbol mexicano. En 1991, asumió el cargo de director técnico de la Selección Mexicana, dirigiendo 20 partidos que marcaron un cambio significativo en la mentalidad de los jugadores mexicanos. Su influencia trascendió las canchas y dejó una huella perdurable en el desarrollo del futbol en México.

Además de su labor con selecciones nacionales, Menotti también incursionó en el fútbol de clubes en México. En 2006, dirigió al Puebla, y un año después, tomó las riendas de los Tecos, equipos en los que dejó un legado de conocimiento y pasión por el deporte.

