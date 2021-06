Checo Pérez: 'Me veía jugando en el América pues creía que no tendría oportunidad en la F1'

Es bien sabido que Sergio 'Checo' Pérez es aficionado de las Águilas del América, pero el piloto mexicano reveló que antes de entrar al mundo de la Fórmula Uno su sueño era ser futbolista profesional.

El piloto de Red Bull también agregó que este sueño lo tenía muy presente ya que no pensaba que iba a tener una oportunidad dentro del automovilismo.

"Me veía jugando en el América, pero pesaba que nunca tendría la oportunidad de llegar a la Fórmula Uno. No hay niño que no sienta que es el mejor futbolista del mundo y pensaba que en el futbol tenía buen futuro, pero me di cuenta rápido que no", dijo Checo Pérez a los medios.

Además, Sergio comentó que en caso de no haber sido piloto o futbolista, le hubiera gustado dedicarse a las leyes como abogado o haber sido banquero pues "tiene esa adrenalina que me gusta día con día".

