'Chicharito' estalla en contra de decisión arbitral en Kings League Américas

El delantero de Chivas, Javier Hernández explotó durante el encuentro entre su equipo de Kings League, Olimpo United y Los Aliens, en la Jornada 3 del torneo. El enfado lo llevó hasta el punto de abandonar la transmisión.

Cuando Olimpo United lo ganaba 2-0, el árbitro señaló penalti a favor de Los Aliens, equipo del streamer, Castro. Pero el enojo fue mayor, ya que el rival tenía una carta especial, la cual hacía que su próxima anotación valiera doble.

"Yo ya me voy, me voy. ¡No! Chin%$$# a su madre, no, adiós. Chat, discúlpenme, adiós ya a la ver%&$", dijo 'Chicharito' ante la decisión arbitral.

Los Aliens empataron el juego, pero en los shootouts Olimpo se impuso 3-1, lo que les otorgó dos puntos en la clasificación y están en el segundo puesto, a sólo una unidad de diferencia de los líderes, Chamos.

