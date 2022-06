Chofis López: Sin poder regresar a Estados Unidos tras robo de su visa

Parece ser que Eduardo López seguirá en la MLS con San José Earthquakes, pues el futbolista mexicano terminó con la polémica sobre su futuro y sentencio que por un asalto no ha podido regresar a Estados Unidos, pues le robaron su visa.

La MLS tuvo un parón y días de asueto a los futbolistas en esta Fecha FIFA y Chofis López aprovechó para visitar Guadalajara, pero ya no pudo regresar. El futbolista señaló que se encuentra en trámites para regresar a su equipo.

“Quisiera comunicarles que no he podido viajar ni mucho menos estar con mi equipo, ya que vine a Guadalajara unos días y en esos días sufrí de un asalto, donde me robaron mis pertenencias incluyendo mi visa y pasaporte.

“Por lo cual es por eso que no me he podido ir. Ya estoy en el proceso para poder tramitar todo lo más rápido posible. Es por eso que les mando este mensaje”, dijo en redes sociales Eduardo López.

Por último, señaló que publicó ese mensaje para terminar con la polémica. “A veces nomas hablan por hablar, pero es bueno que lo dijera para que supieran el por qué”, finalizó Eduardo.

Parece ser que Chofis se quedará con San José, pues el equipo necesita renovarlo este mes para que no regrese a las Chivas, pues no entra en planes del equipo. De regresar, tendría que buscar un equipo rápidamente para no perder el ritmo.

