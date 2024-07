Christian Martinoli 'carga' contra el ranking FIFA: "Es una mentira"

La Selección Mexicana se enfrenta a una ola de críticas tras su reciente eliminación de la Copa América, al empatar sin goles ante Ecuador. Este resultado no solo significó el adiós del torneo, sino también un fracaso que ha desencadenado una serie de comentarios negativos por parte de analistas deportivos y exjugadores.

Christian Martinoli y Luis García, reconocidos comentaristas de Azteca Deportes, no tardaron en expresar su descontento con la actuación del equipo. En una extensa crítica, señalaron tanto a los jugadores, el cuerpo técnico, como a los directivos, subrayando la falta de resultados y la aparente desconexión entre las expectativas y la realidad del futbol mexicano. Martinoli fue contundente al declarar que la posición de México en el ranking FIFA "es una mentira", sugiriendo que el equipo está lejos de estar a la altura de su clasificación.

"El ranking FIFA dice que México es 12, vaya mentira. México no está ni en las primeras 25 mejores selecciones del mundo. Cosa que desde 1994 podríamos decir que hasta el 2018 se trabajó para que México estuviera entre el lugar 11 y el 16, tal vez 8 o 9 y el 16, lo cual es un lugar muy bien ganado y me parece adecuado. Pero México ya no está entre los primeros 20 sitios del mundo", comentó Martinoli

Luis García, exjugador del Atlético de Madrid, también se unió a las críticas, indicando que esta edición de la Copa América ha confirmado el preocupante estado en el que se encuentra la Selección Mexicana desde hace varios años. García enfatizó la necesidad de mejoras a todos los niveles del equipo, desde la dirigencia hasta los jugadores. Según él, es fundamental realizar cambios profundos para volver a colocar a México en una posición competitiva a nivel internacional.

"La Copa América sencillamente confirma lo lastimado que está el futbol mexicano. A nivel dirigencial que siguen creyendo y vendiendo cosas que no son, que toman decisiones equivocadas y luego las protegen o que intentan a través de cuestiones mediáticas hacernos creer que estamos haciendo un cambio generacional y que vamos bien. No vamos bien, vamos del carajo. Lo de Jaime Lozano está en la cornisa y los jugadores son un equipo al que no le sobra talento", finalizó 'El Doctor'.

