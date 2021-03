Clásico Nacional: David Faitelson lanzó nueva apuesta al Burro Van Rankin

Después de la polémica que existiera entre David Faitelson y Burro Van Rankin, el periodista deportivo a vuelto a lanzar una apuesta al comediante, esta vez sobre el Clásico Nacional, aunque con un fin benéfico, en el que terminaron involucrados el dueño del América Emilio Azcárraga y Amaury Vergara, dirigente de Chivas.

"Mi querido Burro Van Rankin, dame otra oportunidad de reivindicarme y corregir mi “maltratada” imagen. Voy Chivas, pero dejemos de apostar tonterías como caballeras, casas, etc…Vamos a ayudar a quienes más lo necesiten. Veinte mil pesos donados para una institución de niños con cáncer", publicó Faitelson desde sus redes sociales, para después pedir ayuda a las cabezas de los equipos involucrados.

Yo sé que no es mucho, pero algo es algo…No somos @RicardoBSalinas ni @eazcarraga. Aunque conozco a Don Ricardo y sé que él y su gran corazón (lo tiene, me consta) aumentara a 30 mil pesos al ganador de la apuesta para donarlos a la institución. ¿Vamos o no vamos? @burrovan — David Faitelson (@Faitelson_ESPN) March 12, 2021

"Yo sé que no es mucho, pero algo es algo. No somos Ricardo Salinas ni Emilio Azcárraga. Aunque conozco a Don Ricardo y sé que él y su gran corazón (lo tiene, me consta) aumentara a 30 mil pesos al ganador de la apuesta para donarlos a la institución. ¿Vamos o no vamos?.

Cometí una imprudencia. Agrego al dueño de Chivas que también le gusta ayudar y colaborar en causas nobles en nuestra comunidad. Estoy seguro de que Amaury Vergara también colaboraría", añadió el periodista desde su cuenta de Twitter, provocando cientos de interacciones.

TAMBIÉN TE PODRÍA INTERESAR: MARCO FABIÁN FUE CAPTADO EN UNA FIESTA CON EL CANTANTE ADSO ALEJANDRO