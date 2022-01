Cristiano Ronaldo: ¿Por qué CR7 le prohíbe comer frituras y darle un celular a su hijo?

Cristiano Ronaldo se ha caracterizado por ser una persona dedicada al deporte y al seguir una dieta estricta para mejorar su forma física, mismo ejemplo que le quiere dar a sus hijos, empezando por el mayor, Cristiano Jr.

Fiel a su estilo y disciplina, CR7 ha puesto reglas como padre, pues el delantero del Manchester United habló a cerca de la educación de su hijo y señaló que no le da un celular porque no lo quiere ver adicto a la tecnología, pues prefiere que crezca más para que entienda.

“Se la pasa todo el día preguntándome si puede tener un celular y le respondo que aún falta un rato. Es cierto que esta generación va un paso por delante de la nuestra y tenemos que saber utilizar las nuevas tecnologías, pero no podemos ser obsesivos. Podemos usarlo, pero no todo el tiempo”, dijo el exjugador del Real Madrid.

Además, compartió que no le gusta que su hijo consuma comida chatarra y refrescos, pero lo deja comer esas golosinas, aunque le da consejos de como mejorar su forma física.

“Veremos si mi hijo llega a ser un gran jugador, aún no lo es. A veces bebe Fanta y Coca Cola y como patatas fritas, él sabe que no me gusta. Le digo que después de la cinta debe descansar en agua fría y no le gusta. Es normal, tiene 10 años”, concluyó el Comandante.

