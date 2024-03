Cristina Rodlo, actriz mexicana, se quedó a un paso de ser futbolista: “Me convocaron a la Selección”

De las canchas al cine. Cristina Rodlo, la actriz mexicana que está traspasando fronteras, estrena la película británica “The Beautiful Game” en Netflix. La historia se basa en ayudar a las personas que no tienen hogar alrededor del mundo a través del futbol. La originaria de Torreón da vida a Rosita una apasionada del balompié.

“Mi personaje es una dreamer mexicana que se cruzó la frontera muy chiquita, creció toda su vida en Estados Unidos, no tiene una casa, es muy buena jugando futbol y la reclutan para jugar con el equipo de Estados Unidos para poder irse a Roma a jugar la copa de los Sin Casa”, comentó a RÉCORD.

Al ser cuestionada sobre el desafío que fue interpretar a los inmigrantes mexicanos en esta película, aseguró que fue un reto, pues se vio reflejada en ellos ya que desde pequeña siempre supo que quería ser actriz de Hollywood y tuvo que ir por el sueño americano.

“El interpretar a los inmigrantes mexicanos fue un gran reto, el famoso sueño americano, incluyéndome; nos vamos Estados Unidos a buscar una mejor vida, para mí era importante que Rosita mi personaje, representara los sentimientos, por lo que nosotros pasamos”, declaró.

Además, confesó que es una apasionada del futbol, y es que desde muy pequeña creció con un balón, la actriz contó que junto a sus hermanos hacían equipo para poder jugar partidos, incluso por su cabeza pasó hacerlo profesionalmente, pero su sueño era otro.

“Desde chiquita juego futbol, antes no era tan común que las mujeres jugaran futbol, es una de mis grandes pasiones, en algún momento por mi mente pasó jugar profesionalmente. Me invitaron a jugar en el equipo de la Selección Mexicana cuando tenía 15 años. Si yo juego para la selección. Mi vida va a tomar otro rumbo y yo tengo claro que quiero ser actriz. Mi verdadera pasión es la actuación”, dijo.

EL FUTBOL FEMENIL EN MÉXICO HA TENIDO UN GRAN AVANCE.

“El fútbol femenil en México ha tenido una gran evolución. Cuando a mí me ofrecieron estar en Selección Mexicana, no existía el futbol femenil no había apoyo, no había lo que hay ahora, al igual que como en la actuación, seguimos en pañales, pero como país hemos dado un gran avance”, finalizó