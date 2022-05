Cuauhtémoc Blanco: Contó simpática anécdota que tuvo con su madre en Acapulco

Los futbolistas son personas que tienen demasiadas anécdotas, tanto en la cancha como fuera de ella. Cuauhtémoc Blanco es el claro ejemplo, y es que el gobernador de Morelos se caracterizó por ser un jugador que siempre daba de qué hablar incluso estando de vacaciones.

Ante esta situación, el exfutbolista recordó la ocasión en la que su mamá casi se ahoga en el mar mientras disfrutaba junto a su familia de sus vacaciones.

"Me llevé a todos los integrantes de mi familia ahí a Acapulco. Entonces estamos comiendo ahí en la palapita, y de repente se fue mi mamá al mar con mi tío Rodolfo. De repente le llega una ola a mi mamá y a mi tío y se los lleva. Yo la verdad me hice bien güey, porque sí me había dado cuenta", dijo en 'La Documentada'.

Cuauhtémoc Blanco reveló que a pesar de ver el momento en donde el mar se lleva a su madre, fue un salvavidas quien la rescató, hecho que la molestó bstante.

"Gracias a Dios un chavo, un salvavidas los ayudó. Entonces sale mi mamá bien encabronada del mar, nos dijo: ‘¡Qué poca madre tienen! Si están viendo que me estoy ahogando. Y yo le dije ‘Mamá… que te cargue la chingada a ti, a que nos cargue la chingada a los dos, mejor que te cargue la chingada a ti, tú ya viviste mucho", contó.

Afortunadamente solo quedó en un susto, sin embargo, será una anécdota divertida que, tanto su madre como el exjugador, recordarán por el resto de sus días.

