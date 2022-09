Le firmó la ‘pelona’. La sensación que causa Dani Alves con los Pumas sigue siendo grande a pesar de los resultados del equipo, y así lo mostró un aficionado universitario quien pidió un autógrafo del brasileño en su cabeza.

Debido a que la persona no tiene cabello, se animó a que le firmaran su ‘pelona’, y Dani, sin más problemas accedió. Dicho momento fue compartido por la cuenta oficial de Pumas en su TikTok.

El amor que sienten los fanáticos por el jugador es mutuo, pues ayer en conferencia de prensa, Dani Alves dijo que nunca se iría a otro equipo mexicano, pues señaló que solo será con los Pumas.

“Yo en México sólo juago en Pumas, si yo me voy de aquí no será a un equipo de aquí, eso yo lo garantizo”, señaló el brasileño, quien no ha podido tener buenos resultados con la UNAM, pues solo ha ganado en una ocasión desde que arribó a nuestro país.

