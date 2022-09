Santi Giménez se espantó tras el 0-7: 'Pensé que había pasado algo familiar'

Santiago Giménez, delantero del Feyenoord y de la Selección Mexicana, explicó cómo fue que se enteró sobre el 7-0 del América a Cruz Azul, cuando él se encontraba en Países Bajos.

Giménez platicó al canal de Youtube del Werevertumorro que fue su novia quién le contó sobre la situación que se vivió en el estadio Azteca.

El futbolista explicó que no pudo ver el partido porque tenía entrenamiento al otro día y tenía que descansar, pero fue su novia la que se despertó a las 4 de la mañana, tiempo de Rotterdam, para decírselo pero de una forma llena de incredulidad.

"Ese partido no lo pude ver porque entrenaba al día siguiente y fue a las 4 de la mañana de aquí. Estaba durmiendo con mi novia y ella se despertó diciendo: '¡No, no, no puede ser!' y me espanté, pensé que había pasado algo con alguien cercano", explicó Santiago Giménez.

Incluso, el exdelantero del Cruz Azul le dijo a su novia que no lo espantara, porque pensó que había sido un tema de familia lo que le había asustado.

"Le pedí que me dijera qué pasaba y me dijo: 'Perdió Cruz Azul' y sí le dije: '¡Ah, eso! No seas así, no me espantes', pero me respondió que no era solo la derrota, sino el marcador. Tomé mi celular y vi que quedaron 7-0, me quedé helado, no lo podía creer. Fue muy triste para mí porque soy aficionado del Azul desde niño y más contra América", fueron las palabras del 'Bebote', quien no dio crédito al resultado.

TAMBIÉN TE PUEDE INTERESAR - CONOR MCGREGOR: EXPLICÓ QUE SU CAMBIO FÍSICO SE DEBE A LA DIETA DE WHISKEY Y CARNE IRLANDESA