David Beckham: Fue 'destrozado' por aceptar ser embajador de Qatar 2022

David Beckham es uno de los embajadores de la Copa del Mundo Qatar 2022, pues recibirá 175 millones de dólares para ser parte de la campaña que enaltecer al país asiático de cara a la justa mundialista. Especialmente, después de que recibieron millones de criticas por su ideología.

Pese a que Qatar ha sido acusado de atentar contra los derechos humanos y contra los trabajadores en la construcción de estadios. Beckham aseguró “que es su lugar ideal y que no hay mejor lugar para el Mundial”.

Algo que no ha caído bien en la opinión pública, incluida la de su ex compañero de equipo en el Manchester United, Eric Cantona, pues aseguró que se equivoca al hacer esto y que él nunca se prestaría a esto.

“Si tienes un jugador dice Boicotearé la Copa del Mundo, lo celebraré. Pero no se puede condenar a un jugador de 20 años, que tiene 10 años de carrera, que vive en un mundo rodeado de gente del fútbol las 24 horas del día. Yo me refiero a las federaciones y los políticos, que tienen el poder de decir No, no vamos al Mundial”, sentenció Cantona.

La ONG Amnistía Internacional condenó la campaña publicitaria, señalando "el lamentable balance del país en materia de derechos humanos”.

“El renombre mundial y el estatus de Beckham son oro para Qatar, pero él debería utilizar esa imagen para pedir a la FIFA y a las autoridades cataríes que remedien los terribles abusos a las decenas de miles de trabajadores migrantes en la construcción de las infraestructuras para el Mundial”, sentenció Felix Jakens, uno de los responsables de Amnistía Internacional en el Reino Unido.

