Este lunes 1 de mayo David Faitelson participó, de manera oficial, en el último programa de Tercer Grado Deportivo, al menos para el comunicólogo de ESPN, dando así por concluida su labor y compromiso con la cadena Televisa.

Faitelson, que compartió panel con André Marín, Majo González, Alberto Latí, entre otros, comentó en entrevista para el diario ESTO las razones por la cuales se tiene que despedir del programa, además de compartir las razones por las que decidió participar en el proyecto.

"Fueron solo cuatro programas y ya se cumplieron, si quieren que sean más tendrían que arreglarse con ESPN porque yo tengo un contrato con ellos… Yo acepté porque me pareció un proyecto interesante donde había una plataforma de periodistas formados en diferentes escuelas, con diferentes pensamientos, para mí eso fue importante", aseguró.

Faitelson también comentó que le hubiera gustado continuar en el proyecto pues, en su experiencia, no se sintió censurado, además de contar con la presencia de una gran amiga del comunicador: Denisse Maerker.

"Me gustaría continuar porque me gusta mucho, hay una excelente amiga de muchos años como Denise Maerker que lo hace muy bien, es una gran periodista, una gran investigadora, sin saber de deportes plantea las cosas de manera muy interesante, además de estar con compañeros con los que he ido aprendiendo.

Desde el principio, cuando hablé con Bernardo Gómez (productor) le dije ‘hay un tema aquí, cuando ustedes me digan de esto se habla y de esto no, ahí muere, o el momento en que dicten algo, ahí muere, sin embargo, me dijo ‘puedes hablar de lo que quieras'”, finalizó David Faitelson.

