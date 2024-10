David Faitelson defendió a Alexis Vega de abucheos: "No era el momento"

La afición tapatía no le perdona su mal rendimiento con Chivas a Alexis Vega y este martes en el partido de la Selección Mexicana se lo hicieron saber al jugador, quien se llevó abucheos al ingresar al campo y en cada momento que tocaba el esférico. Postura que fue criticada por David Faitelson.

El narrador de TUDN consideró que no era el momento para expresar el desprecio por Vegas Rojas, a quien además le gritaron "¡Borracho!", en referencia a las fiestas que realizó mientras estuvo con el Rebaño. "No me parece correcto que los aficionados abucheen a un futbolista por su poco afortunado pasado en el club local".

"Alexis Vega venía hoy vestido con la camiseta de la selección mexicana…No era el momento de abuchearlo…", escribió Faitelson en su cuenta oficial de X (antes Twitter), publicación que no fue bien recibida por los seguidores de Chivas.

No me parece correcto que los aficionados abucheen a un futbolista por su poco afortunado pasado en el club local…@Alexis_Vega9 venía hoy vestido con la camiseta de la selección mexicana…No era el momento de abuchearlo… — David Faitelson (@DavidFaitelson_) October 16, 2024

"No que hay que respetar la libertad de expresión, eso es lo que pensamos los tapatíos de un jugador mediocre como Alexis Vega, así que no vengas con el discurso nacionalista"; "Los tapatíos somos rencorosos. Aquí el futbol no es broma"; "Es la cancha de Chivas!! Y se tiene que hacer respetar juege quien juege si viene un jugar no querido se le recibirá como tal", fueron algunas de las respuestas que recibió el narrador.

Además, le recordaron que con la Selección Mexicana tampoco ha trascendido demasiado, por lo que no había motivos para defenderlo.

