David Faitelson discute con elemento de seguridad en París 2024: "No me toques"

David Faitelson mantiene la polémica tanto dentro como fuera de las pantallas y ahora, previo a que se terminen los Juegos Olímpicos de París 2024, el analista de TUDN lo volvió a hacer y se enfrascó en un pleito con la policía local.

En un video que circula en redes sociales, se aprecia a David Faitelson platicando con un miembro de seguridad, aunque se desconoce el motivo, se ve a Faitelson señalando reiteradamente su acreditación mientras se da el tiempo de 'poner en su lugar' a un miembro de la policía local mientras intenta escoltarlo.

Durante el momento de la discusión, Faitelson le dice en inglés al policía "Don't touch me, don't touch me, eh", (no me toques) esto mientras sigue discutiendo con personal de seguridad de un recinto donde, aparentemente, se llevaba a cabo una justa.

Esta no es la primera ocasión en la que Faitelson se ve inmiscuido en un problema con la policía local, recordando que antes de que empezaran los Juegos Olímpicos fue reprendido por miembros de seguridad por dejar su bicicleta en un lugar prohibido.

