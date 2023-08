David Faitelson sobre cese de Ricardo Ferretti: "'Tuca' es otra de las víctimas de la estructura de Cruz Azul"

Luego de que Cruz Azul anunció el cese de Ricardo Ferretti como su director técnico, David Faitelson, periodista de ESPN, señaló que el 'Tuca' es una víctima más de la directiva celeste.

A pesar del inicio de La Máquina en el Aperura 2023 y de quedarse en Dieciseisavos de Final de la Leagues Cup, Faitelson considera que el problema viene más de la estructura de Cruz Azul.

El periodista señaló que aunque el ´Tuca' cometió errores, la directiva no se adaptó a las exigencias del brasileño, además de que le llevaron la contraria en cuanto a su manera de dirigir a un equipo.

"Conocemos al 'Tuca' desde hace muchos años en el futbol mexicano. Sabemos que le gustan ciertos futbolistas, de cierta edad, incluso de cierto promotor, jugadores que él conoce a profundidad y entonces, pues resulta que la directiva decidió al mismo tiempo tomar otro camino y traerle jugadores jóvenes, en este caso colombianos... ¿para qué traes a Ferreti si tienes ese plan?", comentó David.

Asimismo, el periodista de ESPN redactó en su Twitter que el 'Tuca' es una víctima más de la estructura de Cruz Azul, sin embargo, también aclaró que Ferretti sí tiene responsabilidad de este fracaso.

"Otro entrenador que "consume" Cruz Azul: Ricardo "El Tuca" Ferretti", escribió Faitelson.

Cruz Azul sigue fracasando porque el verdadero problema está en su estructura. Han desperdiciado al Tuca Ferretti como entrenador. pic.twitter.com/a3lUFRTD3t — David Faitelson (@Faitelson_ESPN) August 7, 2023

Por último, David cuestionó las decisiones de la directiva de La Máquina. Señaló que no entiende quién es el director deportivo en el club y comentó que mientras siga así la estructura cementera, el Cruz Azul no va a ir a ningún lado.

"La estructura en Cruz Azul no es absolutamente nada clara. ¿Quién es el director deportivo? ¿Es Óscar Pérez, Jaime Ordiales? Víctor Velázquez toma decisiones de futbol, ¿quién lo aconseja? Me parecen temas muy graves. Mientras Cruz Azul no tenga una estructura transparente, poderso, clara, limpia, los resultados serán los mismos traigan a quien traigan", sentenció.

