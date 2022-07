David Faitelson y Alejandro Irarragorri se enfrascaron en una discusión durante una entrevista

David Faitelson se involucró, de nuevo, en un conflicto, ahora fue con el presidente de Grupo Orlegi Sports, Alejandro Irarragorri, durante una entrevista para el canal de Orlegi.

Durante la charla, Faitelson sacó el tema de las polémicas arbitrales, donde supuestamente son a favor de Atlas y mismas que ha dicho en varias ocasiones durante las transmisiones de ESPN.

El comunicador aprovechó un momento para pedirle una disculpa por sus antiguas declaraciones, pero fue el inicio de la discusión que siguió. “Te voy a hablar de frente y te diré que me equivoqué en algunos juicios que he hecho sobre ti y de los cuales sí estoy arrepentido y te ofrezco una disculpa”, dijo Faitelson.

Ahí inicio el conflicto, pues David sacó el conflicto de intereses que tienen Santos Laguna y Atlas con los directivos de la Federación Mexicana de Futbol (Femexfut), como Iñigo Riestra.

“Cómo puedes hablar de un conflicto de intereses si no sabes dónde o cómo llegó el secretario general a donde está. ¿Cuál fue su camino, te lo sabes? No, pero lo has criticado ampliamente”, dijo Irarragorri.

Por último, el presidente de Grupo Orlegi habló sobre el parentesco de hermandad con Iñigo con el presidente ejecutivo de Atlas, José Riestra y las reiteradas ocasiones donde se habla de una injerencia en las decisiones arbitrales.

“Yo le que te digo, tú me quieres acusar de esto, está bien. ¿Cuál es tu sustento ¿Cómo es que me acusas de esto? Llevas un año hablando de esto, tú David, y no sabes de dónde viene, cuál era su historia. Imagínate la fragilidad de tu acusación.

“Hablan ustedes muchísimo de la libertad de expresión y yo soy fan de la libertad de expresión, pero los actores pedimos responsabilidad de expresión, porque hablar y decir está muy fácil, pero recomponer y el daño que generan es muy grande”, comentó Alejandro Irarragorri.

TAMBIÉN TE PUEDE INTERESAR: ESPOSA DE DANI ALVES: ‘YO NO DECIDO SU FUTURO, PERO NUNCA DESEARÍA IR A UN PAÍS FUERA DE EUROPA’