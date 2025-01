Dax Shepard fue captado viendo el Vikings vs Lions desde los Golden Globes Awards

Momento épico se vivió en el Golden Globes Award cuando Dax Shepard fue captado viendo el duelo entre los Minnesota Vikings y los Detroit Lions de la Semana 18 de la NFL en un duelo que buscaba al líder de la NFC Norte.

El actor de Hollywood se dio cita a la entrega de premios; sin embargo, se tomó el tiempo para tomar el dispositivo móvil para ver las incidencias desde el Ford Field.

Golden Globes Award l CRÉDITO X:extratv

Shepard aprovechó el discurso de Harrison Ford y Anthony Mackie, personajes que tendrán el protagónico de Capitán América para acaparar los reflectores.

Al parecer nadie se dio cuenta del momento solamente la cámara que lo descubrió con el móvil que tenía de la manera más discreta entre las piernas mientras se encontraba sentado.

Actor Dax Shepard had to find a way to watch the @Lions at the @goldenglobes



(via @kristenbell551) pic.twitter.com/rsh6pDqR1w

— NFL (@NFL) January 6, 2025