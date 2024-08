¡De no creer! Richard Sánchez confiesa a qué jugador del América le caía mal

Richard Sánchez reveló detalles sobre el vestidor del América durante su participación en el podcast Los Suplentes. En el programa, Sánchez compartió una anécdota relacionada a un compañero en el Nido, señalando que cuando ese futbolista arribó al equipo, le 'cantó' a Richard que no era de su agrado.

Sánchez mencionó que cuando llegó al club, Malagón, en un acto de honestidad, le confesó que no le agradaba. El portero le explicó que cuando jugaba en Morelia, no tenía una buena opinión sobre Sánchez, debido a que consideraba que el paraguayo se tiraba al suelo y daba patadas durante los partidos.

"Malagón me dijo que le caía yo muy mal antes, cuando él jugaba en Morelia. Me decía que yo me tiraba, que daba patadas, y así. Me dijo: 'Después te conocí bien hermano, y era otra cosa', pero es normal, a un rival lo vas a patear, le vas a arrancar la cabeza".

Finalmente, Richard Sánchez contó que la relación entre los dos ha sido muy buena en el América, pues ya se volvió uno de sus mejores amigos dentro del plantel, junto a jugadores como Henry Martín, Alejandro Zendejas y Diego Valdés.

