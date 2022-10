Diego Maradona: Hijo del Pelusa recordó la manera en la que se enteró de la muerte de su padre

Diego Maradona dejó un hueco enorme en el mundo del futbol cuando perdió la vida. A poco menos de dos años de su pérdida, el Pelusa sigue dando de qué hablar pues ahora fue uno de sus hijos quien recordó la manera en la que se enteró de la muerte de su padre.

Diego Maradona Jr. explicó cómo fue la última vez en la que tuvo contacto con el astro argentino, el cual fue a través de una videollamada debido a que él vive en Nápoles. Además, aseguró que fue uno de los momentos más difíciles que ha vivido, pues no pudo estar con él debido a que se encontraba contagiado de Covid-19.

"Fue una de las cosas más tristes de mi vida, sino la más triste. Es una cosa muy triste. No hay muchas palabras para explicarlo. Fue un día muy triste", dijo para diario Clarín.

"Estaba bien, se reía, me hacía chistes. Me llamó Jana, con una videollamada. Fue poco, después lamentablemente yo me agarré Covid y no le dije nada, no quería preocuparlo. Ya no estaba muy bien él. Y después no pude hablar más porque yo estaba en una cama, con oxígeno. El día que falleció yo seguía internado", agregó.

Asimismo, reveló que se enteró de la noticia a través de las noticias, por lo que inmediatamente llamó junto con su pareja a Argentina, donde les confirmaron que Maradona había perdido la vida.

"Lo vi por televisión, que dieron la noticia, y la llamé a mi señora. Empezamos a llamar a la Argentina, que nadie me contestaba. Hasta que en un momento la atendieron a ella y le dijeron que era verdad. Yo siempre me quedo con el recuerdo lindo, él nos hacía reír un montón. Con nosotros, dentro de casa, en la intimidad", sentenció.

