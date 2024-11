Ed Sheeran fichó a jugador de Premier League antes de concierto con Taylor Swift

En años recientes se ha hecho común que celebridades se sumen como accionistas de equipos de futbol. Clubes como Wrexham con el actor Ryan Reynolds o Ipswich Town con el cantante Ed Sheeran han logrado crecer con el apoyo de sus nuevos dueños.

Sin embargo, tener una celebridad como accionista también regala anécdotas incomparables. Tal fue el caso Sheeran, quien negoció la contratación de un jugador vía Zoom y antes de su presentación en un concierto a lado de Taylor Swift.

"Ed se unió a una llamada de Zoom con él justo antes de subir al escenario con Taylor Swift. Fue una parte clave para que el jugador se decidiera", relató Mark Ashton, director y CEO de Ipswich Town, en un evento de Soccerex organizado por Sky Sports.

Explicó que fue durante la preparación de su primera temporada en Premier League después de dos décadas que estaban tratando de convencer al futbolista, quien es fan del cantante y por ello no dudaron en llamarlo. "Un hombre local, superestrella mundial, patrocinador del club de fútbol, accionista y ahora oficialmente parte de nuestro equipo de reclutamiento".

"Hemos pasado de la Tercera División del fútbol inglés a la Premier League, pero no hemos olvidado nuestras raíces y Ed es una parte clave de eso", añadió Ashton.

¿Qué jugador fue al que Ed Sheeran fichó antes de presentarse con Taylor Swift?

Aunque el CEO no precisó de qué jugador se trató, sí dijo que el fichaje "está marcando algunos goles", por lo que The Sun especuló que hay dos opciones, Liam Delap o Sammie Szmodics. El primero es el máximo anotador al momento con seis tantos, pero su fichaje se cerró antes de la aparición de Sheeran en The Eras Tour y además no sigue al cantante en redes.

Mientas que Szmodics es el segundo anotador y es fan del cantante, pues incluso tiene una fotografía con él tras la victoria contra Tottenham. Su contratación se cerró oficialmente el 16 de agosto, antes de que Sheeran se sumara como invitado a la gira de Taylor en el Estadio de Wembley.

