Emilo Fernando Alonso recuerda el día que Christian Martinoli debutó como narrador a su lado

Emilio Fernando Alonso, comentarista deportivo con una trayectoria de más de 46 años, compartió el recuerdo del día en que Christian Martinoli debutó en el mundo de la narración deportiva. El actual talento de TV Azteca hizo su primera aparición en un partido entre Chivas y Pachuca en el Estadio Huracán.

“Christian Martinoli debutó conmigo. Él era un jovencito, había ido al Mundial de Francia para radio me parece y contacta por alguna manera a Luis Manuel Jaramillo, un director de cámara que tuvimos en Azteca y le pide a José Ramón narrar. José Ramón no era fácil, le dan la oportunidad en un Chivas vs Pachuca en el Estadio Huracán, donde yo iba a narrar el segundo tiempo y él el primero, me tocó anunciarlo. A mí me gusta mucho apoyar a los jóvenes, le doy la bienvenida, le deseo suerte, y cuando él entra y dice ‘qué suerte tengo, me toca narrar con el mejor’, le dije ‘no me haga la barba, dedícate a narrar’”, indicó.

A su vez recordó la buena relación que lleva con el narrador de TV Azteca, incluso mencionó que fueron compañeros de cuarto en una Copa América.

“Tengo buena relación con él, coincidimos en una Copa América en Perú como compañeros de cuarto, ahí nos conocimos más, me contó su vida, yo la mía, hasta la fecha llevamos buena amistad, reconozco que es un gran narrador, me da mucho gusto por él porque empezó conmigo”, señaló.

Al ser cuestionado sobre la nueva generación de narradores mexicanos, Emilio Fernando Alonso reconoció que hay talento pero que los jóvenes deben tener vocación, prepararse y no pensar en el dinero.

“Que se preparen, que sea una vocación realmente. Yo me he dado cuenta que la gente quiere entrar a esto porque piensa que la televisión es la panacea y que lo va a conocer todo mundo, y que vas a ganar mucho dinero. Para esto hay que tener vocación, que te sacrifiques y te prepares bien, llegar con tu juego bien preparado”, finalizó.

